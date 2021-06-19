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Нападающий сборной: В Петербурге «было тяжеловато из-за пандемии»

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал об атмосфере в национальной команде, в том числе о сложностях, с которым футболисты столкнулись во время Евро-2020 в Петербурге.

«Мы отправимся в Данию на день позже, но не вижу особой разницы, когда нам лететь. Подготовка не меняется: предыгровая тренировка остаётся прежней. В Питере было тяжеловато из-за пандемии коронавируса — мы постоянно были закрыты. Присутствовал определённый психологический момент, но все ребята справились. Всегда было чем заняться», — цитирует слова Заболотного «Чемпионат» 19 июня.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между командами России и Дании пройдёт 21 июня в Копенгагене.

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Комментарии (5)

260602101
Особенно Дзюбе завсегда было чем заняться...
265984735
Москвабадовец Заболотный не знает, что город, где играла сборная, называется Петербургом.
McGillavry
Всем известно, что мешает плохому танцору.
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