Нападающий сборной: В Петербурге «было тяжеловато из-за пандемии»

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал об атмосфере в национальной команде, в том числе о сложностях, с которым футболисты столкнулись во время Евро-2020 в Петербурге.



«Мы отправимся в Данию на день позже, но не вижу особой разницы, когда нам лететь. Подготовка не меняется: предыгровая тренировка остаётся прежней. В Питере было тяжеловато из-за пандемии коронавируса — мы постоянно были закрыты. Присутствовал определённый психологический момент, но все ребята справились. Всегда было чем заняться», — цитирует слова Заболотного «Чемпионат» 19 июня.

