«КУКART» покажет в Петербурге больше 70 спектаклей и VR-проект с Борисом Гребенщиковым

Более 70 спектаклей кукольных и синтетических спектаклей покажет XV Международный фестиваль-биеннале «КУКART» с 22 по 30 июня. Он пройдет не только в театрах, но и на улице: на Малой Садовой пройдет традиционная программа «Петрушки на Невском».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«КУКART» в 2021 году сохранил свой формат: вход на спектакли по-прежнему бесплатный, идут офлайн три программы — основная, клубная и уличная. Изменения коснулись в основном антиковидных требований: на спектакли нужно регистрироваться заранее, так как количество мест в зале сильно уменьшилось. По прогнозам президента фестиваля Давида Бурмана, вместо 10 тысяч человек фестиваль смогут посетить всего около трех тысяч. По словам организаторов, приняты все необходимые меры, и среди участников фестиваля 90% людей привиты или с антителами.



Слово «международный» в названии фестиваля во время закрытых из-за пандемии границ кажется отголоском прошлой жизни. Однако фестивалю действительно удалось собрать в афише семь театров из других стран. Из Китая приедет «Чжан Линфэн и Ху ЦиньИ» (0+), из Германии — «Звездоглазый пастух» (6+) режиссера Хельги Бреме, из Болгарии — «Белоснежка и семь гномов» (5+) режиссера Бисерка Колевска, из Казахстана — «Ромео и Джульетта» (18+) режиссера Дины Жумбаевой, из Израиля — сразу три спектакля: «Самый счастливый Осьминог» (0+) и «Колобок» (0+) частного театра Вольфсона и «Звезды на нитях» (0+) Леонида Кондакова. Эстонский театр кукол, правда, вынужден будет показать спектакль «Песси и Иллюзия. Мой сон» (6+) режиссера Рейна Агура онлайн. Финский театр привозит VR-постановку, которую требуется смотреть в очках дополненной реальности — фильм на песню Stella Maris группы «Аквариум» с участием Бориса Гребенщикова.

Отдельного внимания заслуживает уличная программа. Первый спектакль покажут 22 июня в 4 часа утра (в день Памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны) — антивоенный спектакль «Когда папа вернется с войны» (6+) Новосибирского театра кукол в постановке Бориса Саламчева.

«Когда папа вернется с войны» Фото: vk.com/teatrkukolnsk Поделиться Поделиться







А собственно уличной программой традиционно станут «Петрушки на Невском» (0+): 26 июня с 12:00 до 18:30 на Малой Садовой «поселятся» двадцать театров кукол. Каждый из спектаклей подходит для малышей. Организаторы надеются, что те зрители, кому не хватило места в залах, смогут хотя бы прийти на Малую Садовую и увидеть постановки.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Знающие хорошо театральный процесс, не боящиеся экспериментов зрители могут заинтересоваться лабораторией, в которой режиссеров драматического театра соединят со студентами театра кукол РГИСИ. Руководит процессом легендарный продюсер, создатель лабораторного движения в России Олег Лоевский. За пять дней режиссеры Роман Габриа, Кирилл Сбитнев и Сергей Мурзин создадут три 25-минутных спектакля и представят их на сцене Дома актера.

В 2021 году фестиваль также запускает собственное телевидение, посвященное театру кукол: поначалу репортажи и интервью будут выкладываться в соцсетях фестиваля, затем у него появится собственный сайт.

Афиша спектаклей «КУКARTа» и регистрация на них доступны на сайте фестиваля.



Софья Козич

