Минтранс потребовал от авиакомпаний продавать билеты по сертификатам о вакцинации

Минтранс потребовал от российских авиакомпаний обеспечить на своих площадках по продаже билетов возможность авторизации по сертификату о вакцинации против коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальное письмо.



Поручение о верификации пассажиров по сертификату дала вице-премьер Татьяна Голикова, данные о вакцинации должны браться с портала госуслуг. Минцифры, в свою очередь, сообщило Минтрансу, что новое правило может распространяться не только на самолёты, но и на все виды транспорта.

