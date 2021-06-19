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Минтранс потребовал от авиакомпаний продавать билеты по сертификатам о вакцинации

Минтранс потребовал от российских авиакомпаний обеспечить на своих площадках по продаже билетов возможность авторизации по сертификату о вакцинации против коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальное письмо.

Поручение о верификации пассажиров по сертификату дала вице-премьер Татьяна Голикова, данные о вакцинации должны браться с портала госуслуг. Минцифры, в свою очередь, сообщило Минтрансу, что новое правило может распространяться не только на самолёты, но и на все виды транспорта.

Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательное решение пока не принято.

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Комментарии (6)

ZeZ
Чем-то напомнило ОСАГО и техосмртр.
263784231
"А если у меня жёлтые штаны ( сертификат о вакцинации ) , то эцилопп не имеет права бить меня по ночам! Да!". Не на ту страну попали - чем больше давление , тем сильнее сопротивление, замучаетесь шприцевание устраивать...
Uksi
Любой ценой выполнить план.
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