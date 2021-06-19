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Как будто рабочий день. В Петербурге аномальные пробки, даже на ЗСД

Загруженность дорог Петербурга достигла 5 баллов

После полудня «Яндекс» зафиксировал 5-балльную загруженность дорог Петербурга. Такое в это время суток редко бывает даже в будни (хотя в последние дни случалось), а по субботам днём обычно 3 балла.

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При этом картина пробок не такая, как в будни. На карте видно, что в центре города относительно свободно. Плотно на выездных магистралях, а также на КАД и ЗСД: видимо, петербуржцы массово поехали за город. Местами мешают дорожные работы. Съезд с ЗСД на Северном участке затруднён в связи с затором на Зеленогорском шоссе, сообщается в приложении «Ваш ЗСД».

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