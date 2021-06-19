Рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу в Славянском районе Краснодарского края утром 19 июня.

По информации прокуратуры края, автобус, следовавший по маршруту Черный Ерик — Славянск-на-Кубани, на 20-м километре автодороги Петровская — Славянск-на-Кубани столкнулся с двумя легковыми автомобилями и съехал в кювет. В автобусе находились 32 человека. К ликвидации последствий аварии привлечены 30 человек и 10 единиц техники.



Как сообщает региональная администрация, в районную больницу обратились 14 человек, в том числе трое детей. Тяжёлых травм у них нет. По данным СК, одна женщина госпитализирована, остальным оказана необходимая медицинская помощь.

