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Подбирались с воздуха. Спасение девушек из горящей квартиры на Комендантском сняли на видео

В Петербурге квартирный пожар потушили за 45 минут

Работу пожарных в Приморском районе Петербурга рано утром 19 июня детально снял на видео местный житель.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 19 июня в 5:00 поступил вызов на Комендантский проспект. В доме 8, корпус 3, в трёхкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на 4 квадратных метрах. В 5:46 пожар ликвидировали четыре расчёта МЧС (18 человек). Сведения о пострадавших не поступали.

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Очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает, что в 4:50 «что-то бахнуло», он проснулся и вышел на улицу. Сильно дымило. Прибывшие пожарные с помощью автовышки подобрались к окнам, вытащили заблокированных в квартире женщин и приступили к тушению.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Двух девушек эвакуировали, по сообщению пожарных, в квартире больше никого нет, все живы», — добавил Дмитрий.

Кадр из видео <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

cdrescue
Вот повезло , что тут есть место где разложить лестницу.
Зачастую пожарной машине просто во двор не въехать, уж не говоря чтобы раскинуть лапы.
Подумайте о своей безопасности, оставляйте свободные места, "На всякий пожарный ".
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