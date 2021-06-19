Работу пожарных в Приморском районе Петербурга рано утром 19 июня детально снял на видео местный житель.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 19 июня в 5:00 поступил вызов на Комендантский проспект. В доме 8, корпус 3, в трёхкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на 4 квадратных метрах. В 5:46 пожар ликвидировали четыре расчёта МЧС (18 человек). Сведения о пострадавших не поступали.
Очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает, что в 4:50 «что-то бахнуло», он проснулся и вышел на улицу. Сильно дымило. Прибывшие пожарные с помощью автовышки подобрались к окнам, вытащили заблокированных в квартире женщин и приступили к тушению.
«Двух девушек эвакуировали, по сообщению пожарных, в квартире больше никого нет, все живы», — добавил Дмитрий.