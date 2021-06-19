Чтобы не остаться в тишине. 10-летнему Никите нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей. Никита Троян, 10 лет. Двусторонняя тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты. Не хватает 291 984 рублей. «Сын родился весь синий, обвитый пуповиной. Уже на первом месяце жизни врачи поставили Никите диагноз «тугоухость». Только к пяти месяцам он научился удерживать голову, а самостоятельно ходить — к четырем годам.

В год сурдолог выписал Никите слуховые аппараты. Но носить их сын не смог — начинались головные боли вплоть до потери сознания. Врачи диагностировали симптоматическую эпилепсию и запретили ношение аппаратов. Приступы эпилепсии удалось купировать, и на фоне длительной ремиссии через 2,5 года Никите выдали другую модель слуховых аппаратов. К ним он быстро привык, произошел скачок в развитии: сын научился понимать обращенную речь, пытался повторять звуки.



Сейчас Никита во втором классе в школе для глухих детей. Он с удовольствием учится, быстро усваивает материал, понимает обращенную речь — простые высказывания, различает голоса животных, любит слушать музыку. Но в прошлом году на обследовании врачи диагностировали снижение слуха до 4-й степени. А следом пришла еще одна беда: у Никиты обнаружили атрофию сетчатки, редкий синдром Ушера — он теряет зрение, и этот процесс уже необратим. Но за слух еще можно бороться.

Чтобы не остаться в темноте и тишине, Никите необходимы новые аппараты. Однако подходящая модель не оплачивается из госбюджета, а самой мне не осилить — воспитываю одна троих детей. Помогите, пожалуйста!» Ирина Троян, Санкт-Петербург.

Екатерина Самотокина, сурдолог-оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» (Санкт-Петербург):

«Никите необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты и дальнейшая слуховая реабилитация. Это в полной мере восполнит потерю слуха».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

