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В Петербурге на девушку напал насильник по пути из аптеки

23-летняя девушка стала жертвой насильника, выйдя за лекарствами в аптеку ранним утром. Петербурженке хватило сил, чтобы вырваться и убежать. Теперь покушавшегося на её честь ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, накануне в 21-й отдел по Калининскому району обратилась уроженка Турции, которая заявила, что её чуть не изнасиловали. Девушка пояснила, что около пяти утра вышла в аптеку, а когда возвращалась, за ней увязался неизвестный мужчина лет 40 на вид. У дома 9 по Лабораторной он её догнал, затащил в парадную, избил и пытался совершить половой акт.

Пострадавшая сумела вырваться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

EnsiferuM
Там, у Птичьего рынка, бывают всякие долбанько.
nuga
В аптеку в 5 утра? Похмелье снять.Лабораторная улица,одни лаборатории,дыра какая то на задворках района.
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