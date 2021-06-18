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«Акт языковой агрессии». В российском МИДе прокомментировали намерение властей Латвии ликвидировать русскоязычный телеканал

Захарова считает ликвидацию телеканала LTV7 в Латвии репрессивной политикой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение властей Латвии ликвидировать русскоязычный телеканал LTV7 актом языковой агрессии. Она напомнила, что 40% латышей говорят на русском.

Комментарий МИД пресс-служба министерства распространила вечером 18 июня. «Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику Латвийской Республики в области медиарегулирования, указав на недопустимость попрания прав собственных граждан», — высказалась Захарова от лица внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, позиция латышских властей относительно русского языка «противоречит принципам демократии и гражданского общества».

Она также отметила, что телеканал LTV7 был единственным, который больше 30 лет вещал на русском языке по всей территории Латвии.

О том, что эфирное вещание Латвийского телевидения (ЛТВ) прекращает работу и полностью переходит в интернет, стало известно 18 июня. Ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории республики 16 российских телеканалов.

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Комментарии (1)

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Ну а что Машка положительными примерами коммент свой не обогатила? Рассказала бы сколько в РФ каналов на латышском, ни или там на украинском и белорусских языках, не говоря уже о киргизском или таджикском, на которых скоро большинство находящихся в РФ говорить будут.
Один черт так называемые русскоязычные в Прибалтике российские каналы и смотрят, если им нужно в телеящик пялиться. Вообще телевизор и телеканал скоро будут чем то вроде патефона и примуса. Только бабки будут знать зачем жто и как пользоваться.
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