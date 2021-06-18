«Акт языковой агрессии». В российском МИДе прокомментировали намерение властей Латвии ликвидировать русскоязычный телеканал

Комментарий МИД пресс-служба министерства распространила вечером 18 июня. «Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику Латвийской Республики в области медиарегулирования, указав на недопустимость попрания прав собственных граждан», — высказалась Захарова от лица внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение властей Латвии ликвидировать русскоязычный телеканал LTV7 актом языковой агрессии. Она напомнила, что 40% латышей говорят на русском.

По ее мнению, позиция латышских властей относительно русского языка «противоречит принципам демократии и гражданского общества».

Она также отметила, что телеканал LTV7 был единственным, который больше 30 лет вещал на русском языке по всей территории Латвии.

О том, что эфирное вещание Латвийского телевидения (ЛТВ) прекращает работу и полностью переходит в интернет, стало известно 18 июня. Ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории республики 16 российских телеканалов.