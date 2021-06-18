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США приостановили военный план помощи Украине на 100 миллионов долларов

План помощи Украине в ответ на «агрессивные передвижения» российских военных возле границы приостановлен на фоне встречи Путина с Байденом. Речь шла о поставке оружия.

О существовании такого плана помощи и его приостановке пишет издание Politico со ссылкой на 4 источника. Задуман он был этой весной и включал в себя поставку оружия и систем ПВО на сумму около 100 млн долларов.

Однако совет нацбезопасности США остановил реализацию плана — российские войска отошли от границы, сыграла роль и подготовка встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Не исключается, что помощь все же будет направлена украинской армии.

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Комментарии (7)

bluxer
Не в коня корм.
RemyMartin
Любо!
266081655
Тут уже соревнование бюджетов.... Мы явно не потянем.... Один Крым в какую копеечку встал...
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