США приостановили военный план помощи Украине на 100 миллионов долларов

План помощи Украине в ответ на «агрессивные передвижения» российских военных возле границы приостановлен на фоне встречи Путина с Байденом. Речь шла о поставке оружия.

О существовании такого плана помощи и его приостановке пишет издание Politico со ссылкой на 4 источника. Задуман он был этой весной и включал в себя поставку оружия и систем ПВО на сумму около 100 млн долларов.

Однако совет нацбезопасности США остановил реализацию плана — российские войска отошли от границы, сыграла роль и подготовка встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.