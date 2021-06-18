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«Войны, насилие, дискриминация продолжались, несмотря ни на что». Число беженцев в мире побило рекорд Второй мировой войны

За 2020 год свои дома вынужденно покинули 1 процент человечества

Количество вынужденно перемещенных лиц в мире за 2020 год составило больше 80 миллионов человек. Почти половина из них дети и подростки.

Данные 18 июня приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Общее их число достигло 82,4 млн человек, это больше 1 процента человечества, вынужденно перемещенным считается каждый 95-й житель планеты.

Из этого числа 26,4 млн беженцы, остальные перемещались внутри стран. Большинство беженцев уехали из Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. Больше всего вынужденно перемещенных иностранцев приняла Турция, затем идет Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия.

Еще десять лет назад количество беженцев было вдвое меньше. Нынешние цифры — это новый рекорд со времен Второй мировой войны. 41% из 82 миллионов младше 18 лет. «Войны, насилие, дискриминация — вот это все продолжалось, несмотря ни на что, даже в период пандемии», — отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филипо Гранди.

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Комментарии (1)

Ruth D. Armstead
Пандемия пандемией, а жить то хоца!
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