«Войны, насилие, дискриминация продолжались, несмотря ни на что». Число беженцев в мире побило рекорд Второй мировой войны

Количество вынужденно перемещенных лиц в мире за 2020 год составило больше 80 миллионов человек. Почти половина из них дети и подростки.

Данные 18 июня приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Общее их число достигло 82,4 млн человек, это больше 1 процента человечества, вынужденно перемещенным считается каждый 95-й житель планеты.

Из этого числа 26,4 млн беженцы, остальные перемещались внутри стран. Большинство беженцев уехали из Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. Больше всего вынужденно перемещенных иностранцев приняла Турция, затем идет Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия.