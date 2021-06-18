Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы после остановки сердца во время матча

Звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце во время футбольного матча Евро-2020, в пятницу, 18 июня, вернулся домой из больницы.
«Кристиан Эриксен был успешно прооперирован и сегодня был выписан из больницы Rigshospitalet. Сегодня он также навестил национальную сборную в Хельсингере, а оттуда отправился домой к своей семье», — говорится в сообщении Датской футбольной ассоциации DBU.
Эриксен направил послание датским болельщикам и другим футбольным фанатам.
«Спасибо за огромное количество поздравлений. Было невероятно увидеть и прочувствовать их. Операция прошла хорошо, и я чувствую себя хорошо с учётом обстоятельств. Было потрясающие увидеть парней снова после этой фантастической игры, которую они сыграли вчера. снова увидеть ребят. Вчера они сыграли фантастический матч. Нет нужды говорить, что я буду болеть за них в понедельник во время матча против России», — передаёт слова Эриксена DBU.
Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021