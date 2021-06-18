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Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы после остановки сердца во время матча

Звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце во время футбольного матча Евро-2020, в пятницу, 18 июня, вернулся домой из больницы.

«Кристиан Эриксен был успешно прооперирован и сегодня был выписан из больницы Rigshospitalet. Сегодня он также навестил национальную сборную в Хельсингере, а оттуда отправился домой к своей семье», — говорится в сообщении Датской футбольной ассоциации DBU.

Эриксен направил послание датским болельщикам и другим футбольным фанатам.

«Спасибо за огромное количество поздравлений. Было невероятно увидеть и прочувствовать их. Операция прошла хорошо, и я чувствую себя хорошо с учётом обстоятельств. Было потрясающие увидеть парней снова после этой фантастической игры, которую они сыграли вчера. снова увидеть ребят. Вчера они сыграли фантастический матч. Нет нужды говорить, что я буду болеть за них в понедельник во время матча против России», — передаёт слова Эриксена DBU.

Эриксен потерял сознание 12 июня на 43-й минуте матча группового раунда Евро-2020 с Финляндией. Как оказалось, у него остановилось сердце. Его запустила прямо на поле дежурная медицинская бригада.
Со стадиона Эриксона уже увозили в сознании. Сам футболист рассказал, что чувствует себя гораздо лучше. Футболисту установили кардиостимулятор.

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