Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы после остановки сердца во время матча

Звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце во время футбольного матча Евро-2020, в пятницу, 18 июня, вернулся домой из больницы.

«Кристиан Эриксен был успешно прооперирован и сегодня был выписан из больницы Rigshospitalet. Сегодня он также навестил национальную сборную в Хельсингере, а оттуда отправился домой к своей семье», — говорится в сообщении Датской футбольной ассоциации DBU.

Эриксен направил послание датским болельщикам и другим футбольным фанатам.