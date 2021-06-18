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Голикова заявила о резком росте смертности в России за два дня

Смертность в России, снижавшаяся с декабря прошлого года, начала резко расти, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть вот до последних дней, в последние два дня, к сожалению, и я еще раз хочу это повторить, это рост фатальных исходов», — привела она данные в ходе брифинга 18 июня.

Летальных исходов можно избежать, если выполнять рекомендованные Роспотребнадзором меры безопасности, добавила Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила о резком росте заболеваемости коронавирусом в России и подчёркивала необходимость вакцинации.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Значит будут грабить" - прививать.
Antipode
Этот рост смертности связан с отсутствием осмысленной политики властей.
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