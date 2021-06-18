Россия даст добро на въезд граждан Китая и Лихтенштейна

Въезд в Россию откроют гражданам Китая и Лихтенштейна. Об этом в ходе брифинга 18 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.



«Принято решение, которое будет предложено председателю правительства РФ, о включении граждан КНР и княжества Лихтенштейн <...> в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство <...> могут въезжать в Российскую Федерацию», — сказала вице-премьер.

Она выразила надежду, что Китай, в свою очередь, тоже смягчит ограничения по въезду для россиян.

