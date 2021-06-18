FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
5
Печать

Россия даст добро на въезд граждан Китая и Лихтенштейна

Въезд в Россию откроют гражданам Китая и Лихтенштейна. Об этом в ходе брифинга 18 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Принято решение, которое будет предложено председателю правительства РФ, о включении граждан КНР и княжества Лихтенштейн <...> в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство <...> могут въезжать в Российскую Федерацию», — сказала вице-премьер.

Она выразила надежду, что Китай, в свою очередь, тоже смягчит ограничения по въезду для россиян.

Прибытие китайцев в Россию ограничено с 20 февраля 2020 года.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

yar_5e4cc335310b6
Какая трогательная забота о лихтенштейнцах. Аж слезу пробило. При том, что уверен, что большинство российского населения не сможет показать его на карте и у них нет аэропорта.
Otkating
Большой брат для чекистов - БРАТ!!!
Вера Симакова
Так, если наши не хотят добровольно прививаться, то пусть тогда переболеют 60% населения. Надо же когда-то с этим заканчивать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний