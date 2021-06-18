Показал зад краевой администрации — получил три года условно. Краснодарец поплатился за хулиганскую выходку на статуе казака

Блогер из Краснодара, сверкнувший пятой точкой в знак протеста напротив здания местной администрации, получил условный срок.
«Ленинский районный суд Краснодара приговорил к трем годам лишения свободы условно блогера и музыканта Владимира Егорова, который во время акции 23 января в поддержку Алексея Навального залез на статую казака, снял штаны и показал зад краевой администрации», — сообщает 17 июня телеканал «Дождь».
Судили Егорова по статье о хулиганстве (пункт «б» части 1 статьи 213 УК). Фемида согласилась с прокурором, который требовал три года условно.
В материалах дела поступок протестующего описан следующим образом: «Егоров влез на памятник Кубанскому казачеству, после чего «надел трусы на копыто коня, снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок».
Изначально протокол на Егорова составили за организацию несогласованного мероприятия. Мужчина свою роль в массовом собрании людей на митинг отрицал, признав лишь то, что пришёл выразить солидарность с политиком Алексеем Навальным и записать видео. Днём позже было возбуждено дело о хулиганстве, а блогер отправился в СИЗО на 10 суток.