Фото: URA.RU/ТАСС Поделиться Поделиться







Причиной горожане видят очистные сооружения Водоканала, где в 1,5 км от жилых домов бассейны с канализационной водой испаряются на жаре. Предприятие в ответ указывает на застройщика, а чиновники предлагают поискать источник проблем в навозе от неподалеку расположенной фермы.

В Красносельском районе Петербурга жители обрушили шквал жалоб на едкий запах с улиц. По их словам, с закрытыми окнами они встречают лето уже третий год подряд. Горожане безуспешно обивают пороги различных инстанций и сегодня, 18 июня, массово «атаковали» страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».



«Купили квартиры в «Солнечном городе» в 2018 году среди парков, и никаких проблем не было. А вот летом 2019-го началась просто жуть — начали накатывать жуткие запахи, — рассказал «Фонтанке» местный житель Андрей Смирнов. — Вонища такая страшная, что просто выворачивает. Она не только на улице, но и даже на закрытом балконе, в квартире. Даже если закрыть все окна, то вонь всё равно проникает, а особенно летом, в жару, когда и так духотища».

Некоторых проблема и вовсе довела до врачей. Как уверяет Анжелика Логинова, из-за едкого запаха у нее начинается насморк, который переходит в отек носоглотки. «Это же сероводород, от которого аж слезятся глаза. Я в поликлинике по этому поводу однажды буквально прописалась. Сначала ужасно болела голова, потом начало наглухо закладывать нос», — добавила она.



Фото: скриншот обращений на официальную страницу губернатора в социальных сетях Поделиться Поделиться







В целом местные характеризуют благоухание в районе как смердящий запах из общественного туалета или канализации. При этом аромат распространяется иногда по графику и сезонно, с мая по сентябрь. «Время противных запахов разное, не всегда в одно время, но постоянно», — утверждает Светлана Гермышева. Ее семья проживает на улице Летчика Лихолетова, где решили бороться с проблемой с помощью очистителя воздуха. Выходит, как признается Светлана, не очень.



С десяток жителей подтвердили «Фонтанке», что спать с открытым окном в жару им не позволяет именно вонь с улицы. Жалуются жители Петергофского шоссе, ЖК «Английская миля», ЖК «Константиновское», ЖК «Солнечный город», проспекта Маршала Жукова, проспекта Ветеранов, муниципалитета «Ульянка», исторического района Лигово, Сосновой Поляны, Ново-Горелово, Сергиево и других. Кому из населенных пунктов повезет больше — зависит от ветра, твердят местные.

Источник запаха, по словам жителей ЖК «Солнечный город», в свое время искать долго не пришлось. «Еще два года назад в поисках зловония сначала наткнулся на старые отстойники Водоканала, которые предприятие, видимо, решило переворошить, и пошла оттуда жуткая вонь. Но все же это было не то. Потом я наткнулся на много открытых коллекторов канализации у Юго-Западных очистных сооружений и понял, что это оно», — говорит Андрей Смирнов. По его словам, после многочисленных жалоб руководство Водоканала пригласило жителей ближайших домов в гости, чтобы те удостоверились в обратном и перестали обвинять предприятие. «Мы там обошли всю территорию, всё обнюхали и поняли, что воняет именно оттуда», — продолжает мужчина. По итогу этой встречи «Фонтанка» рассказывала, что Водоканал на две недели приостановил работы по очистке иловых карт на Волхонском шоссе.



«Там до сих пор неприкрытые огромные бассейны, такие отстойники с канализационными отходами, и на жаре все испаряется. Иловые карты и сейчас функционируют. Жаль, что разрешают так близко строить жилье к таким объектам», — добавила Анжелика. Очистные сооружения канализации при этом входят в перечень, утвержденный Минприроды России в 2018 году, из 300 объектов I категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду, он зарегистрирован Минюстом России.

Жители утверждают, что заваливали обращениями региональное управление Роспотребнадзора, экологическую дежурную службу, районную администрацию, но все без толку. Ситуация заставила подняться повыше. «Мы собрали более тысячи подписей под обращением в Генеральную прокуратуру и отправили в 2019 году в Москву, но они спустили это в городскую прокуратуру, а дальше снова в район. Круг замкнулся. Мы очень рассчитывали на помощь, но ее так и не было», — говорит Анжелика Логинова. Жители, с которыми связалась «Фонтанка», подтвердили, что ставили подписи под обращением, направленным в Москву.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, по результатам оперативных измерений и тех, что были получены с ближайшей автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха, установлено, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает гигиенических нормативов.

«Вместе с тем сегодня комитетом дано поручение о проведении дополнительных оперативных наблюдений за качеством атмосферного воздуха при помощи передвижной лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в ЖК «Солнечный город». Кроме того, сегодня специалисты комитета, в том числе специалисты Мобильной экологической дежурной службы, совместно со специалистами Водоканала осуществляют совместный выезд для оценки ситуации и определения необходимости прочистки канализационных сетей», — добавили там.

Согласно информации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», подлежащего федеральному государственному экологическому надзору, очистные сооружения работают в штатном режиме, нарушений технологического процесса или выбросов загрязняющих веществ там в настоящий момент не зафиксировано.



Источником неприятного запаха, предположили на предприятии, может являться канализационная насосная станция застройщика Setl Group, которая также находится в непосредственной близости к жилому массиву. «Появление неприятного запаха в вечернее и ночное время (часы пиковой нагрузки) может быть обусловлено недостаточной мощностью КНС, а также поступлением на нее волокнистых материалов и отходов, которые приводят к засору насосного оборудования», — добавили там.

В Setl Group заявили, что КНС находится прямо в центре жилого квартала, где постоянно гуляют и находятся люди, которые бы обратили внимание на запах от нее. Сама станция, как подчеркнули там, построена с учётом масштабов всего жилого комплекса, её мощности достаточны, а состояние исправно. «Поэтому предположения уважаемых коллег из Водоканала мы считаем необоснованными. Более того, жители неоднократно самостоятельно проводили расследование, двигались на запах и выходили именно к сооружениям ЮЗОС, эти истории описаны в соцсетях. Проблема всплывает обычно летом, при высокой температуре и определенной розе ветров», — заключили в пресс-службе компании.



станция аэрации Фото: кадр из видео/Андрей Смирнов/vk.com Поделиться Поделиться







Комитет по энергетике и инженерному обеспечению при этом и вовсе предложил присмотреться к другому потенциальному виновнику. В ответе на жалобу жительницы в социальной сети там заявили, что возможными источниками неприятных запахов могут быть объекты, которые находятся рядом с ЮЗОС в поселке Старо-Паново. «Это ферма по разведению крупного рогатого скота ЗАО «Предпортовый», которая в летний период осуществляет вывоз навоза на поля, а также предприятие ООО «ПромЭко», оказывающее услуги по утилизации биологических отходов», — сообщили в ведомстве. И предложили жительнице направить ее замечания с этой информацией в Роспотребнадзор.

В самом управлении оперативно подготовить информацию по данному поводу не смогли. «Фонтанка» также направила запрос в администрацию Красносельского района, однако предоставить информацию в течение дня там также не смогли.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

