Электронный регулировщик пострадал в результате аварии в Кировском районе Петербурга вечером 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам очевидцев, «Мерседес» снёс светофор на перекрёстке улиц Возрождения и Маршала Говорова. Судя по фотографиям, металлический столб, на котором установлено оптическое устройство, в результате столкновения был выдран из асфальта вместе с проводами. От удара он сломался пополам и остался лежать на капоте машины.