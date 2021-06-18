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В Петербурге «Мерседес» вылетел на тротуар, прихватив с собой светофор

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Электронный регулировщик пострадал в результате аварии в Кировском районе Петербурга вечером 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «Мерседес» снёс светофор на перекрёстке улиц Возрождения и Маршала Говорова. Судя по фотографиям, металлический столб, на котором установлено оптическое устройство, в результате столкновения был выдран из асфальта вместе с проводами. От удара он сломался пополам и остался лежать на капоте машины.

Легковой автомобиль закончил движение на тротуаре у магазина по продаже автозапчастей, получив значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

261215271
Ну раз никто не пострадал, то нет оснований доя уголовного дела. Убьет-тогда посадим. Профилактика? Не слышали.
Alex000
Комплектация "я у мамы дорожник".
ash364
а какй комментарий они ждут?
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