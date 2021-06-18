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В Карачаево-Черкесии опрокинулись катамараны с туристами. Двое погибли

Трагедия на реке в КЧР забрала жизнь двух туристов

Сплав на катамаранах в Карачаево-Черкесии закончился трагедией: два человека погибли.

Как рассказал 18 июня глава региона Рашид Темрезов, в сплаве участвовали 14 человек, в МЧС они перед отправлением не зарегистрировались. Оба катамарана перевернулись в бурных потоках реки.

«12 человек выбрались. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Некоторые из них доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы», — написал Темрезов в Instagram.

К сожалению, пропавший человек оказался мёртв, его тело нашли позже. «Второго туриста унесло сильным течением, его уже вытащили на берег. Он найден погибшим», — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Что касается попавшего в больницу пострадавшего, то он «госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет».

При планировании маршрутов по горным рекам обязательно нужно регистрироваться в МЧС, напомнил глава региона.

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