Сплав на катамаранах в Карачаево-Черкесии закончился трагедией: два человека погибли.

Как рассказал 18 июня глава региона Рашид Темрезов, в сплаве участвовали 14 человек, в МЧС они перед отправлением не зарегистрировались. Оба катамарана перевернулись в бурных потоках реки.

«12 человек выбрались. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Некоторые из них доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы», — написал Темрезов в Instagram.