Сплав на катамаранах в Карачаево-Черкесии закончился трагедией: два человека погибли.
Как рассказал 18 июня глава региона Рашид Темрезов, в сплаве участвовали 14 человек, в МЧС они перед отправлением не зарегистрировались. Оба катамарана перевернулись в бурных потоках реки.
«12 человек выбрались. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Некоторые из них доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы», — написал Темрезов в Instagram.
К сожалению, пропавший человек оказался мёртв, его тело нашли позже. «Второго туриста унесло сильным течением, его уже вытащили на берег. Он найден погибшим», — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.
Что касается попавшего в больницу пострадавшего, то он «госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет».
При планировании маршрутов по горным рекам обязательно нужно регистрироваться в МЧС, напомнил глава региона.