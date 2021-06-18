Где быстрее и дешевле сдать тест на коронавирус в Петербурге?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Что такое тест на коронавирус?

Основной способ выявления коронавирусных больных — тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это молекулярно-генетический анализ, который помогает определить возбудителя инфекции — РНК SARS-CoV-2 в организме человека. Если коронавирусные частицы есть, ПЦР даст положительный результат, даже если человек чувствует себя здоровым.

Чем отличается ПЦР от антигенного теста?

Как и ПЦР, тесты на антигены предназначены для обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. Результаты такого теста обычно становятся известны быстрее и стоят они дешевле, чем при тестировании методом ПЦР, но большинство из них показывают более низкую чувствительность, то есть способность тестов на антиген выявлять COVID-19 хуже. Поэтому, как правило, для допуска на мероприятия или для поездки и при возвращении из-за границы требуют именно ПЦР-тест.



Если я чувствую симптомы коронавируса, положен ли мне бесплатный тест?

ПЦР-тестирование граждан «по желанию» в Петербурге не проводится, так как не является страховым случаем, следует из разъяснений петербургского комздрава. Бесплатно диагностика на COVID-2019 положена только тем, кто имеет направление от лечащего врача.

Врач принимает решение, исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза. Если у пациента, по его мнению, классическая ангина или гайморит, нет повышенной температуры, других симптомов, характерных для COVID-19, и не было контакта с больными коронавирусной инфекцией, то тест, скорее всего, не назначат.

Как убедить врача дать направление на бесплатный ПЦР-тест?

Выдавая направления на ПЦР-анализ, врачи отдают приоритет нескольким группам. Больше всего шансов получить направление, если вы

- прилетели из-за границы и имеете симптомы ОРВИ

- контактировали с больными COVID-19 и имеете симптомы ОРВИ

- заболели внебольничной пневмонией

- являетесь медицинским работником, имеющим риск инфицирования



- проживаете в интернате или ином учреждении социального обслуживания и имеете симптомы ОРВИ

- вам больше 65 лет и у вас есть симптомы ОРВИ

- вы ребенок, находящийся в организованных коллективах, в которых выявлено три и более случаев COVID-19.

- обратились за медицинской помощью и имеете симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

Кто обязан сдавать тест на коронавирус?

Все граждане РФ, прибывающие из-за рубежа любым видом транспорта, со 2 мая обязаны проходить двойное ПЦР-тестирование на коронавирус. Первый тест на коронавирус необходимо сдать в течение трех дней с момента прибытия. Второй тест на COVID-19 должен быть сдан в течение 5 дней. Интервал между двумя тестами – 1 сутки.

Первый тест надо загрузить на Госуслуги не позднее трех суток после прибытия, второй – не позднее 5 суток. Двойное ПЦР-тестирование обязательно и для тех россиян, кто привит от ковида. Единственная страна, при возвращении из которой можно не сдавать тесты, это Абхазия.

Согласно разъяснениям на сайте «Стопкоронавирус», также анализ необходимо делать:



— всем, кто контактировал с зараженными;

— людям с внебольничной пневмонией;

— людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания;

— врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;

— всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

Может ли работодатель обязать сотрудника сдать тест на коронавирус?

У работодателя нет правовых оснований требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, следует из разъяснений Минтруда.

Стандарты безопасной деятельности, соблюдать которые правительство Петербурга обязало бизнес, предписывают предприятиям следить за состоянием здоровья персонала и отправить на самоизоляцию тех, кто контактировал с коллегами с подтвержденным COVID-19.

Кто делает тесты на коронавирус?

Сейчас ПЦР-тестирование на COVID-19 в Петербурге осуществляется в 55 лабораториях. Две из них это лаборатории Роспотребнадзора — Центр гигиены и эпидемиологии и лабораториях НИИ Пастера. Анализы амбулаторных пациентов, пациентов с подозрением на коронавирус, контактных, а также медработников обрабатываются в лаборатории 36 медицинских организаций. Также делать исследования могут 17 частных лабораторий. Условие одно: передавать сведения о положительных результатах тестирования в медицинское ведомство.



Где можно сдать тест на коронавирус?

При наличии направления врача пациенты с подозрением на COVID-19 сдают ПЦР-тест в поликлинике. Но они должны заходить с отдельного входа и осматриваться специально выделенным персоналом. Пациенты с подтвержденным COVID-19 обязаны соблюдать самоизоляцию, так что врач или медсестра придут к ним на дом для взятия мазка.

Мест, где в Петербурге можно сдать анализ на платной основе, — несколько десятков. Мазки берут практически все частные клиники. Они также предлагают услуги тестирования с выездом на дом и предприятия, устанавливают мобильные пункты возле станций метро или предлагают сдать мазок, не выходя из своей машины, — варианты есть на любой вкус и кошелек. А вот обрабатывать анализы отправляют в названные выше аккредитованные лаборатории, причем не только в частные, но и государственные. Например, аэропорт Пулково отправляет их в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Сколько стоит тест на коронавирус в Петербурге?

Цена зависит от срочности, но не всегда. Из нескольких десятков предложений, которые проанализировала «Фонтанка», самый доступный вариант оказался в аккредитованной лаборатории «Эксплана»: 1400 рублей, выезд курьера в пределах КАД — плюс 400 рублей. Результаты обещают через 1– 3 дня.



Еще одна аккредитованная лаборатория «ЛабТест» предлагает провести анализ за 1500 рублей с результатами через 1–3 дня. Но анализ примут только при отсутствии признаков ОРВИ и с условием, что вы не контактировали с больными.

Где быстрее всего сделать платный тест на коронавирус?

Самый быстрый вариант, который удалось найти «Фонтанке», предлагает Helix. Результат будет готов всего за один час, правда за такую услугу попросят 8290 рублей и сдать анализ можно только в одном месте — центре на Карповке. Анализ в течение суток (без учета дня забора) будет стоить 2490 рублей. В качестве бонуса — справка на 16 языках.

«Лабтест» предлагает обработать результат на следующий день за 3300 рублей, «Эксплана» за 2400 рублей в течение суток.

Где сдать платный тест на коронавирус, если у меня симптомы ОРВИ?

Большинство частных клиник готово принимать анализы лишь у потенциально здоровых людей. Немецкая семейная клиника берет мазки в фильтр-боксе или из машины за 1 490 рублей. Результат придется ждать 48 часов (не считая дня забора). Другие предлагают бесконтактный тест на дому. Например, у Helix услуга стоит 1900 рублей с результатом через двое суток или 2600 рублей за сутки. У «Экспланы» набор для бесконтактного анализа с доставкой в пределах КАД стоит 1500 рублей (результат через 1-3 дня) или 2500 рублей (результат в течение суток).



Насколько точен результат ПЦР-теста на коронавирус?

Результат может оказаться как ложноположительным, так и ложноотрицательным. В самом тесте заложена погрешность на несколько процентов. Но смазать картину могут также некачественный забор мазка и нарушения условий транспортировки образца. Комитет по здравоохранению предлагает больше верить положительным результатам и сразу отправляться на самоизоляцию. Чтобы считаться выздоровевшим, достаточно получить один отрицательный тест.

На середину июня 2021 года петербуржцы сдают по 20–40 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в день, более 900 оказываются положительными.

