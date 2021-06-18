28-летний экстремал Алекс Харвилл погиб в американском штате Вашингтон после аварии при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле.

«Официальные лица заявили, что погиб в результате несчастного случая во время тренировочного забега в четверг утром. Он планировал совершить прыжок на 351 фут (107 м) на глазах у зрителей на авиашоу в Мозес-Лейк», — сообщает 18 июня BBC.

Кадры трагедии запечатлели на камеру. Мотоцикл приземлился, уклонившись от намеченной цели, и врезался в песчаную насыпь. По данным местных СМИ, мотоциклист, похоже, перелетел через руль и потерял шлем.