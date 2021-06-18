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В США мотоциклист разбился при попытке установить мировой рекорд

Каскадёр погиб в Вашингтоне, прыгнув с трамплина через автомобили ради рекорда

28-летний экстремал Алекс Харвилл погиб в американском штате Вашингтон после аварии при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле.

«Официальные лица заявили, что погиб в результате несчастного случая во время тренировочного забега в четверг утром. Он планировал совершить прыжок на 351 фут (107 м) на глазах у зрителей на авиашоу в Мозес-Лейк», — сообщает 18 июня BBC.

Кадры трагедии запечатлели на камеру. Мотоцикл приземлился, уклонившись от намеченной цели, и врезался в песчаную насыпь. По данным местных СМИ, мотоциклист, похоже, перелетел через руль и потерял шлем.

Жена Алекса Харвилла Джессика, которая была на авиашоу со своими сыновьями, сказала перед катастрофой, что он провел последние две недели, готовясь к трюку, но еще не прыгал с трамплина до первой попытки в четверг, 17 июня, сообщает Columbia Basin Herald.

Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу, который также установил два предыдущих рекорда по прыжкам на мотоцикле. Днём он работал на ферме.

https://www.instagram.com/p/CQFnCeUA9sN/?utm_source=ig_web_copy_link

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