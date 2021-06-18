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Оперная певица, чей вклад в оперное искусство удостоили Госпремии, даст концерт в Петербурге

Российская оперная звезда, выступавшая на лучших сценах мира — от Мариинского театра до Ковент-Гарден и Метрополитен-оперы, — Хибла Герзмава выступит в Петербурге. 12 июня солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получила из рук президента Государственную премию России. И вот меньше месяца спустя, 8 июля, она выйдет на сцену БКЗ «Октябрьский» с сольным концертом. 6+

Фото: предоставлено артистом
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Немногие оперные певцы удостаиваются столь безоговорочно хвалебных рецензий, тем более — от президента страны. «Она мастерски исполняет как сложнейшие партии оперного репертуара, так и джазовые композиции, входит в число наиболее востребованных российских певиц», — охарактеризовал ее Владимир Путин, назвав «обладательницей чарующего тембра голоса и актёрской индивидуальности».

Составить свое мнение о профессиональных качествах певицы и подпасть под ее обаяние можно будет 8 июля: Хибла Герзмава проявит все свои творческие возможности — выступление пройдет под аккомпанемент оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина.

Концерт будет приурочен ко Дню семьи, любви и верности — в начале вечера на нем будут чествовать тех, кто отмечает золотую или серебряную свадьбы.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено артистом

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