В Подмосковье возбуждено уголовное дело против вора в законе Рамса «в звании полковника»

ГУ МВД по Московской области возбудило уголовное дело против преступного авторитета Сергея Левашова по кличке Рамс. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка 18 июня.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области по материалам сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как Рамс, по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»)», — говорится в сообщении МВД.



В полиции уточнили, что Левашов был ранее задержан по подозрению в хранении наркотиков. У него изъяли сверток с сильнодействующим наркотиком. «Кроме того, при осмотре автомобиля задержанного изъято удостоверение сотрудника силовых структур в звании полковника, вызывающее сомнение в подлинности», — уточнили в ГУ МВД. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Левашову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что за задержанным с 1993 г. было признано высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе». Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории г. Москвы и Московской области, а также создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов», — заявили в полиции.

