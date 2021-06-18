Президент Швейцарии подарил Путину недорогие часы

С саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден уехали с новыми часами марки Tissot, подаренными им президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом 18 июня пишет Blick.

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о новой модели, которая появится в продаже в России январе 2022 года. По данным швейцарской газеты Blick, Путину подарили Tissot T-Touch Connect Solar, стоимость которых составляет около 1 000 франков. Издание отмечает, что российский президент носит люксовые швейцарские часы. В частности, упоминается Blancpain Aqua Lung, но они в разы дороже.