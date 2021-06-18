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Президент Швейцарии подарил Путину недорогие часы

С саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден уехали с новыми часами марки Tissot, подаренными им президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом 18 июня пишет Blick.

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о новой модели, которая появится в продаже в России январе 2022 года. По данным швейцарской газеты Blick, Путину подарили Tissot T-Touch Connect Solar, стоимость которых составляет около 1 000 франков. Издание отмечает, что российский президент носит люксовые швейцарские часы. В частности, упоминается Blancpain Aqua Lung, но они в разы дороже.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден должен был получить от Пармелена высокотехнологичный стеклянный портрет от компании — партнера университета ETH. Об этом в Twitter накануне саммита заявила Лаборатория геометрических вычислений. Если на стекло падает свет, оно отбрасывает тенью изображение получателя, созданное компьютерным алгоритмом.

Как заявили в пресс-службе ETH, подарок не успели передать президенту США во время официальной церемонии. В экономическом отделе федерального президента остались недовольны, про аналогичный подарок Путину там не упомянули, отмечает Blick.

Байден, по данным журналистов кремлёвского пула РИА Новости, подарил Путину солнцезащитные очки Aviator за 300 долларов. «Путин носит авиаторы, но других марок. Например, Chrome Hearts и Cartier», — отмечает Telegram-канал RIAKremlinpool. Помимо очков российский президент получил хрустальную скульптуру бизона. Сам он преподнёс американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва».

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Комментарии (7)

nalchik11
Айяйяй. Позор швейцарскому президенту. Или стране-банку можно?
barabaschka
Пути н снисходительно улыбнулся и кинул их своей собаке.
f0ntan
Президент Швейцарии подарил Путину недорогие китайские часы. Подарить дорогие швейцарские часы он постеснялся
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