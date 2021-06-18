Дорожные работы до второй половины июля ограничат движение на 11 километрах федеральной трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. На дороге будут устранять колейность проезжей части.



Как сообщает 18 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке автодороги Р-21 «Кола» с 12-го по 23-й километры с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в сторону Петербурга. На второй полосе, оставшейся свободной для движения, на время работ скоростной режим будет ограничен до 50 км/ч.