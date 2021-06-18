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Участок трассы «Кола» от Петербурга до Разметелево сузят и ограничат в скорости на месяц

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы до второй половины июля ограничат движение на 11 километрах федеральной трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. На дороге будут устранять колейность проезжей части.

Как сообщает 18 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке автодороги Р-21 «Кола» с 12-го по 23-й километры с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в сторону Петербурга. На второй полосе, оставшейся свободной для движения, на время работ скоростной режим будет ограничен до 50 км/ч.

На этом участке трассы всего четыре полосы — по две в каждом направлении. Приводить в порядок будут все четыре полосы. Дополнительно со 2 по 23 июля будут устранять колейность на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

footballer13
Ну супер. Там и так-то перманентно плотно, а теперь будет постоянная стоямба.
hal9000
Блин 20го надо ехать...да шоб они там провалились вместе с колеями своими ...не могли с понедельника начать чтоли..
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