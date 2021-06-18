Премьера в Театре им. Комиссаржевской: «Кабаре Терезин»

22 июня на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской состоится единственный показ спектакля «Кабаре Терезин». Постановка Нины Чусовой основана на текстах, музыке и детских рисунках, созданных в образцово-показательном концлагере Терезиенштадт. Сюда помещали литераторов, актеров, музыкантов, ученых. В немыслимых условиях узники читали лекции, выпускница Баухауса Фридл Брандайс обучала детей рисованию и не только, ставились оперные и драматические спектакли и даже работало кабаре.

Идея инсценировать этот сюжет впервые пришла австрийскому актеру и режиссеру Александру Вехтеру. В 1992 году он поставил спектакль о концлагерном кабаре, для чего собрал воспоминания выживших и их потомков и тексты, созданные в Терезине, а композитор Сергей Дрезнин написал музыку на основе партитур узников. Постановка сперва успешно прошла в Вене, затем в Германии, Швейцарии, США, Англии и Франции. Российская версия появилась лишь в прошлом году — ее сделала режиссер Нина Чусова. Перевод для русской версии выполнил Игорь Писарский.

Писательницу Илзе Вебер (Мириам Сехон) вместе с мужем Виллиамом (Денис Котельников) и сыном Томашем (Ваня Новоселов), а также старика Менделя (Антон Эльдаров), доставляют в Терезин. По прибытии они знакомятся с Карелом (Константин Соколов) и Ханной (Мария Биорк). Новые друзья сперва посвящают их в местный образ жизни, а затем привлекают к работе в кабаре. Драматические артисты блестяще танцуют (хореографические номера поставил экс-премьер Большого театра Сергей Филин) и поют.



Сценография «Кабаре», меж тем, скупа и лаконична: невысокая, видавшая виды, сцена, гримировальный столик, двухэтажная металлическая кровать, на облезлые барачные стены проецируются рисунки узников и кадры из пропагандистского документального фильма о Терезине, снятого нацистами. Но, несмотря на кошмарные, антигуманные обстоятельства, герои сохраняют не только вкус к жизни, но и способность сопротивляться обстоятельствам и поразительное чувство юмора, без которого, как поется в «Марше терезинцев» Карела Швенка, невозможно ничего.

