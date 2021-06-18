Базы подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Токио перевели на режим строжайшего доступа из-за коронавируса

Федеральные базы подготовки российских спортсменов для участия в токийской Олимпиаде с 17 июня переведены на режим строжайшего доступа. Как пишет 18 июня ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.



«Понимаем, что ситуация в регионах разная, будем оперативно реагировать на изменения и ограничения, если они будут вводиться. На федеральных базах со вчерашнего дня введены строжайший режим доступа, дополнительный контроль состояния здоровья, исключено пребывание лиц, не связанных с подготовкой национальных сборных к Олимпийским играм», — заявил Матыцин.

