Базы подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Токио перевели на режим строжайшего доступа из-за коронавируса

Федеральные базы подготовки российских спортсменов для участия в токийской Олимпиаде с 17 июня переведены на режим строжайшего доступа. Как пишет 18 июня ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.
«Понимаем, что ситуация в регионах разная, будем оперативно реагировать на изменения и ограничения, если они будут вводиться. На федеральных базах со вчерашнего дня введены строжайший режим доступа, дополнительный контроль состояния здоровья, исключено пребывание лиц, не связанных с подготовкой национальных сборных к Олимпийским играм», — заявил Матыцин.
XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 были перенесены на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020». Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории игры, которые пройдут в нечётный год.