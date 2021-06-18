В конце июня схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга на полтора дня изменят съемки фильма Сергея Бодрова-старшего. В Курортном районе города на несколько часов водителям придется уступить дорогу велосипедистам.



Как сообщает 18 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 16:00 22 июня до 23:00 23 июня в связи с киносъемками будет запрещена остановка транспортных средств на нечетной стороне набережной Лейтенанта Шмидта, от 12–13-й линий В.О. до 14–15-й линий В.О. и на 12–13-й линии В.О. от дома 10 до набережной Лейтенанта Шмидта. В Петербурге будут снимать мелодраму Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» о герое, который хочет вылечиться от заикания и записывается на курс известного доктора, где находит новых друзей и любовь.