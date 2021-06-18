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Дорогу жизни у Румболовской горы под Петербургом решено сделать четырёхполосной

Участок Дороги жизни у Румболовской горы во Всеволожске планируется реконструировать. «Ленавтодор» рассчитывает начать работы в ближайшие несколько лет. Точнее о сроках можно будет говорить после утверждения проекта в конце этого года. Таким образом будет решена проблема пробок в направлении Петербурга и обратно, которые регулярно образуются на этом участке.

Как сообщили «Фонтанке» 18 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, речь идёт об участке от перекрёстка рядом с больницей до поворота на Романовку. Работать с ним сложно из-за большого перепада высот. К тому же он зажат между охраняемыми территориями под эгидой ЮНЕСКО.

Дорогу здесь сделают четырёхполосной (пока полосы две), снабдят тротуарами, освещением и шумозащитой там, где она необходима. Кроме того, от поворота на Романовку до улицы Шишканя планируется обустроить велодорожку. Пешеходный переход решено перенести от Нагорной улицы ближе Дорожной, чтобы убрать пробку из-за постоянного пропуска людей.

«В конце года мы рассчитываем получить готовый проект с положительным заключением экспертизы. Это основание для стройки», — отмечают в комитете.

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