Участок Дороги жизни у Румболовской горы во Всеволожске планируется реконструировать. «Ленавтодор» рассчитывает начать работы в ближайшие несколько лет. Точнее о сроках можно будет говорить после утверждения проекта в конце этого года. Таким образом будет решена проблема пробок в направлении Петербурга и обратно, которые регулярно образуются на этом участке.



Как сообщили «Фонтанке» 18 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, речь идёт об участке от перекрёстка рядом с больницей до поворота на Романовку. Работать с ним сложно из-за большого перепада высот. К тому же он зажат между охраняемыми территориями под эгидой ЮНЕСКО.

