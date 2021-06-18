Новые светофоры появятся на проспекте Обуховской Обороны — на одном из самых загруженных его участков, рядом с Обводным каналом на подъезде к мосту Александра Невского.



Как сообщает 18 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, подведены итоги конкурса на проектно-изыскательские работы по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением на проспекте Обуховской Обороны. Контракт заключен с ООО «Разработка и производство автоматизированных систем Санкт-Петербурга».



Светофоры будут установлены на 2,2-километровом участке проспекта от улицы Профессора Качалова до дома 60 по Обуховской Обороны, как отмечается в сообщении, «в соответствии с обращениями горожан». Шесть светофоров планируется модернизировать, а у дома 32 поставить новый.

