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В сложном месте Обуховской Обороны, у Обводного, изменят работу светофоров и один добавят

В Петербурге выбрали подрядчика для проекта модернизации светофоров

Новые светофоры появятся на проспекте Обуховской Обороны — на одном из самых загруженных его участков, рядом с Обводным каналом на подъезде к мосту Александра Невского.

Как сообщает 18 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, подведены итоги конкурса на проектно-изыскательские работы по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением на проспекте Обуховской Обороны. Контракт заключен с ООО «Разработка и производство автоматизированных систем Санкт-Петербурга».

Светофоры будут установлены на 2,2-километровом участке проспекта от улицы Профессора Качалова до дома 60 по Обуховской Обороны, как отмечается в сообщении, «в соответствии с обращениями горожан». Шесть светофоров планируется модернизировать, а у дома 32 поставить новый.

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К будущему декабрю подрядчик должен провести анализ транспортной ситуации и проработать варианты организации дорожного движения. Реализация проекта запланирована на следующий год.

Проспект Обуховской Обороны — магистральная улица с высоким уровнем транспортной загруженности. Проспект связывает центральные районы с юго-восточной частью города, по нему проходят маршруты общественного транспорта, вдоль него расположены жилые кварталы.

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