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«Забирайте своих детей, заражайте родственников и соседей». В петербургский санаторий проник коронавирус

Родителей попросили срочно забрать детей из петербургского санатория, где заболел коронавирусом сотрудник

У сотрудницы санатория «Детские дюны» в Сестрорецке подтвердился коронавирус. Родителям предлагают забрать детей домой. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Анна, у которой в учреждении отдыхает 17-летняя дочь.

«Мама, на нас все орут: звоните своим родителям, пусть вас забирают!» — передала слова дочери Анна. «Если там выявлен коронавирус, то санаторий должны закрыть на карантин, оставить там детей, выждать карантин, сделать тест и только потом отправлять всех по домам. А не так, что забирайте своих детей, заражайте всех родственников и соседей, — рассуждает петербурженка. — У нас у близких друзей там ребёнок, они живут с тяжело больной бабушкой, и если они сейчас привезут коронавирус, то, понимаете, это летальный исход».

По информации директора «Детских дюн» Олеси Морозовой, сейчас на двух площадках санатория отдыхают 235 детей. Информация о выявленном случае коронавируса передана в комитет по здравоохранению и в Роспотребнадзор. «Для тех детей, которых не смогут забрать родители, мы организуем отдельный пост. То есть они смогут остаться до конца смены, 24 июня», — отметила Морозова.

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Комментарии (13)

Franklin_Delano_Roosevelt
зачем заводят детей? чтобы потом их сбагрить в лагерь? собрались быть родителями, так будьте ими! берите ответственность за своё чадо на себя, уделяйте ему достаточное кол-во времени... голову-то включать надо иногда. Дети - это цветы жизни...
michailPotapov
Скоро Мошиах придет порядок наведет. Не даром все вакцинки создавались в Израиле.
Dimitry188
Глупость какая-то.
От одного заболевшего может быть вообще никаких последствий для окружающих.
Шансы "подцепить" болезнь в том же транспорте гораздо выше.
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