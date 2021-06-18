«Забирайте своих детей, заражайте родственников и соседей». В петербургский санаторий проник коронавирус

«Мама, на нас все орут: звоните своим родителям, пусть вас забирают!» — передала слова дочери Анна. «Если там выявлен коронавирус, то санаторий должны закрыть на карантин, оставить там детей, выждать карантин, сделать тест и только потом отправлять всех по домам. А не так, что забирайте своих детей, заражайте всех родственников и соседей, — рассуждает петербурженка. — У нас у близких друзей там ребёнок, они живут с тяжело больной бабушкой, и если они сейчас привезут коронавирус, то, понимаете, это летальный исход».

