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После ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны в больницу увезли мужчину

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Мотоциклист пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 18 июня. На месте работала машина реанимации.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 11:35 у дома 195 по проспекту Обуховской Обороны. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «Мотосолидарность ДТП», видно лежащий в крайнем правом ряду мотоцикл. О других участниках пока не сообщалось.

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В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, добавили в главке. Судя по фото, он травмировал как минимум руку и ногу.

Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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