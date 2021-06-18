Мотоциклист пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 18 июня. На месте работала машина реанимации.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 11:35 у дома 195 по проспекту Обуховской Обороны. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «Мотосолидарность ДТП», видно лежащий в крайнем правом ряду мотоцикл. О других участниках пока не сообщалось.
В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, добавили в главке. Судя по фото, он травмировал как минимум руку и ногу.