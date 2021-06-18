Необычную птицу заметили в «каменных джунглях» центра Петербурга. Ещё более необычна история, которая за ней стоит. Её появление иллюстрирует масштабную тенденцию последних лет.



Читательница «Фонтанки» Татьяна утром 18 июня нашла во дворе дома 8 по улицы Правды крупную птицу. Это птенец серебристой чайки, пояснил зоолог Павел Глазков. «Фонтанка» обратилась в комитет по природопользованию. На место выехали сотрудники мобильной экологической службы комитета и забрали птенца. С ним всё в порядке, его выпустили в естественную среду обитания.

