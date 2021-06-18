Необычную птицу заметили в «каменных джунглях» центра Петербурга. Ещё более необычна история, которая за ней стоит. Её появление иллюстрирует масштабную тенденцию последних лет.
Читательница «Фонтанки» Татьяна утром 18 июня нашла во дворе дома 8 по улицы Правды крупную птицу. Это птенец серебристой чайки, пояснил зоолог Павел Глазков. «Фонтанка» обратилась в комитет по природопользованию. На место выехали сотрудники мобильной экологической службы комитета и забрали птенца. С ним всё в порядке, его выпустили в естественную среду обитания.
Ещё в прошлом веке таких птенцов в Петербурге было практически не встретить. Серебристые чайки — миграционный вид, и только около 30 лет назад они начали оставаться на зимовку в наших краях. Они кормятся на помойках, а гнездиться приспособились не на заливе, как тысячи лет до этого, а на крышах домов. Возможно, птенец с улицы Правды родился именно в гнезде на доме. Таким образом, на наших глазах вид урбанизируется: серебристая чайка становится городской птицей, как ворона и голубь, поясняет Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».
Серебристая чайка — самая крупная гнездящаяся чайка в нашем городе. Юношеский пёстрый наряд она сохраняет до 2–3 лет, а в 4 года приобретает взрослый окрас: белая основа и серебристо-серая верхняя часть.