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Горящий мусор в Тучковом переулке был похож на адское пламя, вырывающееся из-под земли

Видео: Два мусорных контейнера сгорели на Васильевском острове в Петербурге

Нетрезвого в белой панаме ищет полиция Васильевского острова после того, как ночью 18 июня загорелись два мусорных контейнера в Тучковом переулке.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, возгорание у дома 12 по Тучкову переулку началось около трех утра. Буквально через пять минут на месте были пожарные расчеты. Но горящий мусор так раскалился, что один из контейнеров буквально «растаял» от температуры. Огонь сотрудники МЧС потушили за пару минут.

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То, как начался пожар и, самое главное, из-за кого, попало на видео.

Камеры засняли шатающегося мужчину с сигаретой и в белой панаме. Он бросил сигарету рядом с контейнером и ушел. Сначала задымило, а потом полыхнуло.

В соцсетях те, кто видел пожар, пишут, что языки пламени вырывались как будто из-под земли и напоминали «геенну огненную». «Чего только не привидится», — парировали те, кто пожар проспал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (6)

Greedleak
А по-моему он явно что-то бросил под бак, и явно не сигарету.
f0ntan
А где на видео шатающийся мужчина с белой панамой? На видео есть бородач, но на голове у него нет никакого головного убора, ни панамы, ни кепки, в общем ничего на голове нет
Ark7
Жители и подожгли. У которых окна на помойку.
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