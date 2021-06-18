Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, возгорание у дома 12 по Тучкову переулку началось около трех утра. Буквально через пять минут на месте были пожарные расчеты. Но горящий мусор так раскалился, что один из контейнеров буквально «растаял» от температуры. Огонь сотрудники МЧС потушили за пару минут.
То, как начался пожар и, самое главное, из-за кого, попало на видео.
Камеры засняли шатающегося мужчину с сигаретой и в белой панаме. Он бросил сигарету рядом с контейнером и ушел. Сначала задымило, а потом полыхнуло.
В соцсетях те, кто видел пожар, пишут, что языки пламени вырывались как будто из-под земли и напоминали «геенну огненную». «Чего только не привидится», — парировали те, кто пожар проспал.