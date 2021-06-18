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Под парусами добра. В Петербурге пройдёт благотворительная регата

В Санкт-Петербургском речном яхт-клубе 20 июня пройдёт третья благотворительная регата «свет.дети», задача которой — собрать деньги в поддержку фонда «Свет» и его подопечных — детей с онкологическими заболеваниями.

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Морские гонки состоятся в акватории Финского залива на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» по всем международным правилам парусных гонок.

10 команд из представителей социально ответственного бизнеса, молодёжи и членов медицинского сообщества поборются за медали в нескольких номинациях.

«Чтобы получить самую главную награду, команды должны занять максимально высокое место в спортивном и фандрайзинговом результате», — рассказали в фонде «Свет».

Всего в регате примут участие около ста человек.

Понаблюдать за ходом гонки могут все желающие с теплохода. Для этого необходимо зарегистрироваться.

За время существования регаты проекту удалось собрать 2 млн 700 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение современных эндопротезов, оплату обследований детям и мастер-классы для родителей, которые проходят в отделениях онкологических центров.

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