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Сотрудник полиции Петербурга арестован по делу о поджоге BMW. А с ним еще двое — инженер и неоднократно судимый безработный

Три человека, в том числе полицейский, отправились в СИЗО за поджог машины в Петербурге

Сотрудники дежурной части отдела полиции в Невском районе, инженер-конструктор и безработный проведут остаток лета в изоляторе. Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте по делу о поджоге иномарки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 июня, дежурный 24-го отдела полиции Невского района Артур Васильев, инженер-конструктор Владимир Левченко и безработный Алексей Александров обвиняются в умышленном уничтожении имущества.

По версии следствия, около 2:30 ночи 14 июня трое участвовали в поджоге машины BMW X5, припаркованной у дома 8 по Шлиссельбургскому проспекту. При этом полицейский в это время был на дежурстве в форме и использовал, уверено следствие, служебный автомобиль. На полицейском «газике» он подвез двоих подельников к указанному дому, где они, по версии следствия, и совершили поджог машины бизнесмена средней руки.

На допросах, как говорят, сотрудник ведет себя «достойно»: поджог признает, но причин его не называет. Владелец иномарки оценил ущерб в 150 000 рублей.

Васильев, сообщает пресс-служба, вину признал и просил домашний арест. Левченко оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Александров вину признал, но против удовлетворения ходатайства возражал. Суд отправил всех троих в СИЗО до 15 августа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

michailPotapov
полицейские любят вершить "правосудие" на свой манер забывая что они не являются ни прокурором ни судьей.
Гнать таких со службы с вольчим билетом.
Dimitry Antonov
Самое удивительное то, что уже совсем не удивляет факт участия в совершении преступления полицейского, находящегося на дежурстве.
Как же изменился смысл фразы: "Наша служба и опасна и трудна!"
syshsun
Причина элементарная - 2Б.
Или баба,или бабло.
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