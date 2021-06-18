Сотрудник полиции Петербурга арестован по делу о поджоге BMW. А с ним еще двое — инженер и неоднократно судимый безработный

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 июня, дежурный 24-го отдела полиции Невского района Артур Васильев, инженер-конструктор Владимир Левченко и безработный Алексей Александров обвиняются в умышленном уничтожении имущества.
По версии следствия, около 2:30 ночи 14 июня трое участвовали в поджоге машины BMW X5, припаркованной у дома 8 по Шлиссельбургскому проспекту. При этом полицейский в это время был на дежурстве в форме и использовал, уверено следствие, служебный автомобиль. На полицейском «газике» он подвез двоих подельников к указанному дому, где они, по версии следствия, и совершили поджог машины бизнесмена средней руки.
На допросах, как говорят, сотрудник ведет себя «достойно»: поджог признает, но причин его не называет. Владелец иномарки оценил ущерб в 150 000 рублей.
Васильев, сообщает пресс-служба, вину признал и просил домашний арест. Левченко оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Александров вину признал, но против удовлетворения ходатайства возражал. Суд отправил всех троих в СИЗО до 15 августа.