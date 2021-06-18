Семеро козлят подрастают в Московском зоопарке с мамами и без волка. Папа на всех один.



Как сообщает 18 июня пресс-служба организации, детёныши дагестанского тура родились в конце мая. Они здоровы, активно скачут по «Турьей горке» на новой территории зоопарка, играют и бодаются. Пока они едят в основном материнское молоко, но понемногу начинают пробовать взрослую пищу: ветки и листья.

