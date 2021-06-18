Семеро козлят подрастают в Московском зоопарке с мамами и без волка. Папа на всех один.
Как сообщает 18 июня пресс-служба организации, детёныши дагестанского тура родились в конце мая. Они здоровы, активно скачут по «Турьей горке» на новой территории зоопарка, играют и бодаются. Пока они едят в основном материнское молоко, но понемногу начинают пробовать взрослую пищу: ветки и листья.
Московский зоопарк
«У всех самочек роды прошли без проблем. Зоологи и ветеринары сразу осмотрели малышей, взвесили их и определили пол. Оказалось, что родилось четыре мальчика и три девочки. Все манипуляции с детёнышами туров проводятся в первые сутки их жизни, чтобы максимально избежать стресса для животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Дагестанские туры занесены в Международную Красную книгу как вид, «близкий к угрожаемому». У них, как и у других горных копытных, в стаде есть лидирующий самец, который становится отцом. В московском стаде самец возглавляет семью уже давно, ему не нужно всерьёз отстаивать свой статус. Его единственный конкурент — его сын, но разница в возрасте слишком большая. Поэтому ритуальные схватки хоть и происходят каждый год, но носят, скорее, формальный характер. Козлята в столице появляются на свет ежегодно в мае — июне, а затем разъезжаются в другие зоопарки.