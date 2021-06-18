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В Петербурге опечатали три ТЦ за нарушения коронавирусных норм. Посетители оштрафованы за отсутствие масок и курение кальяна

Власти Петербурга закрыли три ТЦ за нарушения коронавирусных норм

Правительство Петербурга отчиталось об итогах рейдов по соблюдению коронавирусных правил безопасности за минувшую неделю. Всего выполнение противоэпидемических требований проверили в 634 объектах торговли и общепита в десяти районах города.

Большинство предприятий соблюдает правила, но нашлись и нарушители. По итогам рейдов сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга составили 128 протоколов о нарушениях в торговле и общепите. Организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы. Также штраф придется заплатить 18 посетителям кафе и торговых центров — за курение кальяна и отказ надеть маску после предупреждения.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра — «Фиолент», «Остров» и «Солнечный» и девять точек общепита.

«Сейчас в Петербурге много туристов, болельщики чемпионата Европы по футболу. Ситуация непростая, но она контролируется. Многое зависит от нашей общей ответственности. Предприятиям торговли, общепита, всем петербуржцам и гостям необходимо соблюдать противоэпидемические меры. С проверкой могут прийти в любой момент, в том числе и с повторной — убедиться, что все нарушения устранены», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

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Комментарии (1)

Mr.Long
Нашли крайних, в спальных районах города.
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