В Петербурге опечатали три ТЦ за нарушения коронавирусных норм. Посетители оштрафованы за отсутствие масок и курение кальяна

Большинство предприятий соблюдает правила, но нашлись и нарушители. По итогам рейдов сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга составили 128 протоколов о нарушениях в торговле и общепите. Организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы. Также штраф придется заплатить 18 посетителям кафе и торговых центров — за курение кальяна и отказ надеть маску после предупреждения.



Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра — «Фиолент», «Остров» и «Солнечный» и девять точек общепита.

