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Актера из «Звезды пленительного счастья» госпитализировали с подозрением на коронавирус

Актер Игорь Костолевский госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщает 18 июня «СтарХит», у него диагностировали пневмонию.

По информации издания, 72-летнему Костолевскому стало плохо дома, оттуда его и увезли в больницу. Как пишет «Российская газета», у актера подозревают COVID-19.

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве, окончил Государственный институт театрального искусства в 1973 году. Прославился ролями в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Сказка, рассказанная ночью», «А зори здесь тихие», «Безымянная звезда». В 1995 году получил звание народного артиста России.

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