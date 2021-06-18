Актера из «Звезды пленительного счастья» госпитализировали с подозрением на коронавирус

Актер Игорь Костолевский госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщает 18 июня «СтарХит», у него диагностировали пневмонию.



По информации издания, 72-летнему Костолевскому стало плохо дома, оттуда его и увезли в больницу. Как пишет «Российская газета», у актера подозревают COVID-19.



Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве, окончил Государственный институт театрального искусства в 1973 году. Прославился ролями в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Сказка, рассказанная ночью», «А зори здесь тихие», «Безымянная звезда». В 1995 году получил звание народного артиста России.

