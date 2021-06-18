В Кремле объяснили первое вето Путина за пять лет, наложенное на Закон о СМИ и фейках

Владимир Путин отправил на доработку закон о распространении фейков, поскольку у него появились вопросы к освобождению СМИ от ответственности. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, что 19 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому редакциям придётся нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих изданий. 18 июня стало известно, что Владимир Путин наложил на него вето, отправив на доработку.
Отметим, что это лишь третий с 2012 года случай, когда президент РФ воспользовался своим правом наложения вето на принятый Госдумой закон, и первый за пять последних лет. В 2012-м Путин не стал подписывать закон о расширении полномочий инновационного центра «Сколково», так как в нём не были определены критерии оценки эффективности. В 2016 году после критики со стороны родительских организаций президент отклонил закон о единой системе учёта учащихся.