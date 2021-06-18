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Легковой Ford поймал в лоб самосвал и отправил его в канаву на Токсовском шоссе

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Серьезное ДТП с участием самосвала произошло во Всеволожском районе Ленобласти днем 17 июня. Удар пришелся как раз на водительскую сторону легковой машины, и только чудом авария обошлась без тяжелых последствий.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, накануне в 15:10 на 20-м километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса, за Токсово, практически лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Ford и грузовик Volvo. От удара самосвал съехал в кювет и опрокинулся на бок.

На фото с места ДТП видно, что «Форд» получил серьезные повреждения передней части с водительской стороны, смяло также переднюю стойку, водительскую дверь и частично крышу. Удивительно, но авария тем не менее обошлась без пострадавших.

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Комментарии (4)

perekuz
Прямо реклама Форда!
Alex000
Нашёл свой БГН очередной торопыга, чесавший по встречке?
Или что-то сложнее?
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