Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт. Венгры обещают стопроцентную заполняемость стадиона

Финал чемпионата Европы по футболу могут отобрать у Лондона. Как пишет 18 июня The Times, решающий матч может принять Будапешт.



Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может добиться от Англии гарантий на большую заполняемость стадиона из-за коронавируса. В то же время Будапешт готов разрешить 100-процентную заполняемость стадиона.



УЕФА уже поставил в известность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждёт от Лондона конкретных действий.



Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. В Санкт-Петербурге уже прошли матчи Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2) и Финляндия — Россия (0:1). Запланированы еще четыре игры:

