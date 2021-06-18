FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
0
Печать

Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт. Венгры обещают стопроцентную заполняемость стадиона

УЕФА рассматривает перенос финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт

Финал чемпионата Европы по футболу могут отобрать у Лондона. Как пишет 18 июня The Times, решающий матч может принять Будапешт.

Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может добиться от Англии гарантий на большую заполняемость стадиона из-за коронавируса. В то же время Будапешт готов разрешить 100-процентную заполняемость стадиона.

УЕФА уже поставил в известность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждёт от Лондона конкретных действий.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. В Санкт-Петербурге уже прошли матчи Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2) и Финляндия — Россия (0:1). Запланированы еще четыре игры:

18 июня — Швеция — Словакия (16:00 мск)

21 июня — Финляндия — Бельгия (22:00)

23 июня — Швеция — Польша (18:00)

2 июля — четвертьфинал (19:00)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний