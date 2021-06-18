Штаммы коронавируса упорядочили в единой базе Роспотребнадзора

Как сообщает 18 июня Роспотребнадзор , введённая в действие платформа «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain» позволяет собирать информацию о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные. Она содержит сведения о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, зафиксированных в разных регионах России. Она может быть использована также как база для мониторинга за другими инфекциями. Программное обеспечение способно «анализировать результаты секвенирования, определять вероятный штамм вируса, формировать стандартизированные отчёты, загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования». Доступ к платформе реализован через портал genome.crie.ru/app/index.

«В настоящее время все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей, могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных, — отмечается в сообщении. — <…> Создание Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 является важным шагом в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении. Чем больше объем информации, которым владеют специалисты, тем более точные выводы они смогут сделать».



Прежде информация о мутациях коронавируса была разрозненной, что, как подчёркивают в Роспотребнадзоре, «в условиях продолжающейся пандемии, безусловно, является тормозящим фактором».

