Сбежавший из лагеря под Петербургом подросток нашелся

Пока полиция Курортного района обходила Сертолово и окрестности в поисках 14-летнего петербуржца, сбежавшего из детского лагеря, ребенок проявил навыки настоящей самостоятельности.



Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, поздно вечером 17 июня в полицию Выборгского района поступило сообщение от матери ребенка. Она сообщила, что, вернувшись домой, нашла сына в парадной дома на улице Шостаковича. Он добрался до дома самостоятельно, имея всего 150 рублей в кармане.



Как писала «Фонтанка», о пропаже мальчика из детского лагеря сообщила директор заведения около часа дня 16 июня. Подросток пропал после конфликта со сверстником.

