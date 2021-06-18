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Сбежавший из лагеря под Петербургом подросток нашелся

Пока полиция Курортного района обходила Сертолово и окрестности в поисках 14-летнего петербуржца, сбежавшего из детского лагеря, ребенок проявил навыки настоящей самостоятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, поздно вечером 17 июня в полицию Выборгского района поступило сообщение от матери ребенка. Она сообщила, что, вернувшись домой, нашла сына в парадной дома на улице Шостаковича. Он добрался до дома самостоятельно, имея всего 150 рублей в кармане.

Как писала «Фонтанка», о пропаже мальчика из детского лагеря сообщила директор заведения около часа дня 16 июня. Подросток пропал после конфликта со сверстником.

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Комментарии (2)

-4°
В 14 лет ребёнок? Фига се! До скольки нынче в ребёнках ходють?
260565911
в 14 лет самостоятельно? Ничего себе!
Я в 10 или 11 убежал из лагеря в Сиверской без денег, поехал на дачу в Можайское, там никого нет, поехал в Питер...но мерзкие родители вернули меня обратно в концлагерь. Но благодаря этому это было последней моей ссылкой в лагеря.
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