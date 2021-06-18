Оборот импортной техники хотят усложнить

Систему учёта отходов предполагается создать в рамках мусорной реформы, проходящей в стране. Таможенные органы и сами компании должны будут передавать данные в систему учета отходов. Это касается продукции и упаковки для нее, которую сначала ввозят на территорию ЕАЭС, а затем в Россию, а также об импортируемых из Евразийского экономического союза товарах. Отечественная продукция тоже попадёт под учёт.

В России могут запретить оборот импортной техники, не попавшей в государственную систему учёта отходов. Продажу таких товаров Минприроды предлагает ограничить с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки министерство подготовило в Закон «Об отходах производства и потребления», пишут 18 июня «Известия» .

Таким образом Минприроды рассчитывает создать реестр производителей товаров, их импортёров и компаний-утилизаторов, обращающихся с отходами, а также реестр товаров и упаковки. Система будет анализировать данные автоматически, что позволит, например, начислять компаниям экосборы.



«Всё, что нужно производителю, — это внести информацию об упаковке этих товаров в систему. Других надежных способов оценить количество упаковки, которая выпускается на рынок, не существует. Это общемировая практика», — пояснили в министерстве.



По данным Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (в неё входят Apple, Canon, «М.Видео» и другие гиганты), в Россию импортируется 100% смартфонов, планшетов, ноутбуков, мелкой портативной техники, вся мелкая кухонная техника, а также фены, бритвы и т. п. В категории крупной бытовой техники (стиральные машины, холодильники, телевизоры) на импорт приходится до 15%.



Производители товаров считают, что нововведение ограничит предпринимательскую деятельность. Эксперты надеются, что оно станет инструментом контроля за утилизацией ввезённой продукции и упаковки.

