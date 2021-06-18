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В вагоне метро на зеленой линии в Петербурге произошла драка. Полиция выясняет, кто там рыцарь, а кто нет

Двое мужчин попали в больницу после драки в метро Петербурга

Полиция Василеостровского района Петербурга ищет всех участников драки в вагоне метро, после которой двое оказались в больнице.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня, конфликт между двумя группами парней произошел в вагоне метро, который следовал от станции «Беговая» в центр около девяти вечера накануне. На платформе станция «Приморская» сотрудники полиции метро нашли двух побитых мужчин: 22-летнего жителя Кингисеппского районе области и 44-летнего уроженца Тамбовской области.

По предварительной информации, они рассказали, что трое молодых людей, по виду уроженцев одной из закавказских республик, приставали в вагоне к девушке. Они заступились, им предложили «выйти поговорить» на «Приморской», где они и были побиты превосходящими силами противника.

Жителя 47-го региона с травмой носа и тамбовчанина с травмами головы увезли в Елизаветинскую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

ruscredo
у себя же дома, но не чувствуешь себя в безопасности, дожили(
DjCvetkov
Ждём публичных извинений в соц.сетях!
vic_5e4cd1938d1a8
Гадкие новости про "они же расияне"
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