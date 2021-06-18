FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

В частном доме на юге Петербурга произошла разгерметизация газового баллона. Пострадал мужчина

В Петербурге мужчину увезли в больницу после хлопка газового баллона

Читатели сообщают «Фонтанке» об инциденте в частном секторе в Красном Селе в Петербурге. Мужчину с ожогами увезли в больницу.

По словам очевидцев, в ночь с 17 на 18 июня, около полуночи, они услышали хлопок в районе дома 15 по улице Девятого Мая. В пристройке к дому разгерметизировался газовый баллон объемом примерно 50 литров. Пожара не было.

Скорая увезла из дома мужчину на вид лет 30 с ожогами рук и головы.

Скриншот поста в паблике <a href="https://vk.com/krasnoe_selo" title="Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" class="io-leave-page _" target="_blank">«Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»</a> / vk.com/krasnoe_selo
Скриншот поста в паблике «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» / vk.com/krasnoe_selo
ПоделитьсяПоделиться
Скриншот поста в паблике <a href="https://vk.com/krasnoe_selo" title="Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" class="io-leave-page _" target="_blank">«Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»</a> / vk.com/krasnoe_selo
Скриншот поста в паблике «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» / vk.com/krasnoe_selo

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

aprahka
Это тоже самое. Бомбы заложенные террористами тоже производят "хлопок".
aprahka
Не проще ли написать:"Баллон взорвался.'
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний