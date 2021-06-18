По словам очевидцев, в ночь с 17 на 18 июня, около полуночи, они услышали хлопок в районе дома 15 по улице Девятого Мая. В пристройке к дому разгерметизировался газовый баллон объемом примерно 50 литров. Пожара не было.

Скорая увезла из дома мужчину на вид лет 30 с ожогами рук и головы.

