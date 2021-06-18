Финляндия с понедельника облегчит въезд дачникам из России. Нужен будет лишь сертификат о вакцинации

С понедельника россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, смогут наконец почти беспрепятственно пересечь границу. Об этом 18 июня сообщает служба новостей Yle.

С 21 июня жителям ЕС и Шенгенской зоны можно будет без теста, но со справкой о полном курсе вакцинации, приехать в Финляндию. Важно — после всех прививок должно пройти не менее двух недель.

Кроме того, власти Суоми разрешают пересечение границ владельцам недвижимости и их членам семьи. Таким образом, российские владельцы коттеджей смогут путешествовать в Финляндию.