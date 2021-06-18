Бороться с опустыниванием в России будут из Волгограда

Минсельхоз, Минприроды и Российская академия наук выбрали научный центр, в котором ученые будут бороться с опустыниванием. Проблемы постараются решить в Волгограде.
Как 17 июня пишет ТАСС, новое учреждение так и будет называться — Центр по борьбе с опустыниванием. Создать его велел Михаил Мишустин после визита в Калмыкию в феврале этого года. Министры и ученые выбрали Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук в Волгограде. Приказ подписан накануне в четвертом ведомстве, Минобрнауки.
Повод следует из названия нового центра. По данным РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь.