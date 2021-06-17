Холодильники и тара с маслом, которая «периодически взрывается». В Москве крупный пожар

На юго-востоке Москвы загорелась металлобаза. Площадь пожара за час выросла до тысячи квадратных метров.

Пожар разгорелся на 2-й Вольской улице в столичном районе Некрасовка около половины одиннадцатого вечера 17 июня. Сперва горело на площади 120 квадратных метров, но пламя распространилось. Сейчас, по данным ТАСС, спасатели пытаются локализовать огонь на площади в тысячу квадратов.

Горит склад, где хранится различный металлолом, в том числе холодильники. Там же хранятся бочки с маслом, периодически они взрываются.