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Печать

«Единая Россия» ошиблась c президентом. Партийную газету в Петербурге напечатают заново

«Единая Россия» в Петербурге отправит заново в печать разворот газеты, напечатанной в преддверии выборов. Ошибка закралась в наименовании должности главы государства.

Как рассказали «Фонтанке» 17 июня собеседники в партии, газета тиражом порядка миллиона экземпляров оказалась напечатана с ошибкой. В статье, посвящённой праймериз, должность главы государства напечатана как «пярзедент». Часть тиража уже успели раздать, когда заметили оплошность со стороны верстальщиков, и приостановили раздачу. «Разворот, скорее всего, перепечатаем», — отметил источник.

Июньский «Вестник Единой России» партия посвятила итогам предварительного голосования. Отбор будущих кандидатов состоялся в мае.

Выборы в Законодательное собрание в Петербурге назначили 16 июня. Указом президента выборы в Государственную думу назначены на тот же день, 19 сентября 2021 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Не надо ничего менять. И так сойдёт. Никто не заметит, если, вдруг, соберётся читать. Это писанина не для чтения.
aaignat
Поменяют на "царь"
***_555
Виновных ещё не арестовали?
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