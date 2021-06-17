«Единая Россия» ошиблась c президентом. Партийную газету в Петербурге напечатают заново

«Единая Россия» в Петербурге отправит заново в печать разворот газеты, напечатанной в преддверии выборов. Ошибка закралась в наименовании должности главы государства.
Как рассказали «Фонтанке» 17 июня собеседники в партии, газета тиражом порядка миллиона экземпляров оказалась напечатана с ошибкой. В статье, посвящённой праймериз, должность главы государства напечатана как «пярзедент». Часть тиража уже успели раздать, когда заметили оплошность со стороны верстальщиков, и приостановили раздачу. «Разворот, скорее всего, перепечатаем», — отметил источник.
Июньский «Вестник Единой России» партия посвятила итогам предварительного голосования. Отбор будущих кандидатов состоялся в мае.
Выборы в Законодательное собрание в Петербурге назначили 16 июня. Указом президента выборы в Государственную думу назначены на тот же день, 19 сентября 2021 года.